Macerata, i Pueri Cantores fanno gli auguri alla città con due concerti

Il 21 dicembre “Rintocchi di Natale” e il 25 dicembre “Tradizionale concerto di Natale”

Come da tradizione, il periodo d’avvento porta con sé i concerti natalizi che da anni i Pueri Cantores “D. Zamberletti” di Macerata offrono alla città per allietare le feste. Dopo la partecipatissima accensione delle luci in Piazza della Libertà, durante la quale il coro ha alternato brani del repertorio natalizio ai vari interventi del sindaco e delle associazioni presenti, i Pueri sono pronti ad offrire altri due concerti patrocinati dal Comune di Macerata.

Concerto “Rintocchi di Natale”

Il primo, dal titolo “Rintocchi di Natale”, è previsto per sabato 21 dicembre alle ore 18:00 presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale Mozzi Borgetti. I nuovi spazi della biblioteca risuoneranno a festa grazie a un programma vario e raffinato, che spazia dai mottetti medievali fino alle più recenti carole natalizie, dal repertorio sacro a quello popolare, con un immancabile richiamo al mondo pop rappresentato dal famosissimo brano “Heal the world” di Michael Jackson.

“Tradizionale concerto di Natale”

Il secondo concerto rappresenta un appuntamento fisso da ormai quasi sessanta anni nella storia del coro e della città di Macerata: si tratta del “Tradizionale concerto di Natale”, che si terrà il 25 dicembre alle ore 17:15 presso la Chiesa del Sacro Cuore. Tale evento vuole essere un concerto e insieme un momento di festa e di gioia, una occasione per la comunità per trovarsi insieme e celebrare il Natale. Questo obiettivo è visibile anche nella struttura stessa del concerto: una prima parte, infatti, vede protagonista unicamente il coro, con un programma che prevede brani natalizi provenienti da varie aree geografiche ed epoche storiche. Nella seconda parte, invece, gli attuali cantori chiedono la partecipazione e le voci di tutti coloro che, negli anni, hanno fatto parte dell’Associazione, per cantare insieme i più amati brani della tradizione natalizia.

I Pueri Cantores, nell’invitare tutti a questi due eventi augurano sin d’ora buone feste!

17 dicembre 2019