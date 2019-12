Un paese fortunato, dove tutti gli abitanti sono onesti

Lasciano borse con dentro denaro appese ai recinti e nessun furto è mai avvenuto

In Romania il paese di Eibenthal, che si trova tra le montagne Banatului, ha una particolarità: i suoi abitanti da anni lasciano le borse della spesa con dentro il denaro appese alle recinzioni o ai lampioni e nessun furto mai è avvenuto. Il fatto è che da molto tempo in paese non c’è il fornaio. Il pane arriva due volte le settimana da un paese vicino, così gli abitanti si sono messi d’accordo nel lasciare borse, denaro e un biglietto con l’ordine delle pagnotte richieste da ogni famiglia. Il furgone del panettiere passa, l’addetto legge i biglietti, lascia il pane prende i soldi e lascia il resto. Il bello è che nel paese non ci sono furti di nessun altro genere! Fortunati (e onesti) loro.

