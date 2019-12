Per abitare in una cittadina c’è l’obbligo di operarsi di appendicite

La motivazione di tale particolarissima richiesta è di origine meteorologica

Il Cile ha un suo avamposto in Antardide, non una base militare o di ricerca ma un intero paese: Villa Las Estrellas. Le condizioni sono estreme per le temperature che toccano i 40° sotto zero, i venti che soffiano a 200 kmh e la neve che copre tutto con un manto alto diversi metri. Chi viene ad abitare qui lo fa per denaro. Infatti il governo cileno offre laute ricompense ma… c’è un ma. Conditio sine qua non è… operarsi prima di appendicite. Un motivo c’è ed è la difficoltà di portare un eventuale malato all’ospedale più vicino che dista 1000 km, con l’aereo che, viste le condizioni meteo, ha quasi sempre grandi difficoltà a levarsi in volo.

19 dicembre 2019