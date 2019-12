Macerata, carezza all’anima da due presepi d’arte di Silvio Craia

Un’opera è esposta nella vetrina del palazzo Rotale, un’altra presso la sede del CIF

Accesi a Macerata, nella serata di giovedì 19 dicembre, due suggestivi e unici presepi d’artista, a firma del Maestro Silvio Craia.

La prima opera brilla dalla vetrina delle Assicurazioni Generali, presso il palazzo Rotale di corso della Repubbica al n° 2. Essa, composta da statue di stoffa, vede la “contaminazione” con due dipinti “gestuali” del Maestro. Il risultato che ne deriva, oltre la fascinazione artistica, tocca l’anima di grandi e piccini.

La seconda opera è un presepe in legno che Craia ha sistemato presso la sede del CIF maceratese, in piaggia dell’Erta. Questa seconda installazione, un Gesù bambino in una povera capanna, vede la magica illuminazione di una lampada di Wood.

I due presepi traboccano dell’estro creativo e della religiosità di Silvio. Il suo cuore non smette d’essere puro e fanciullo, formidabile e instancabile. La sua mano d’artista continua nel regalare a tutti emozione e commozione. Da questo suo meraviglioso e sincero “Buon Natale”, riceviamo tutti una importante carezza nell’anima.

Mario Monachesi

20 dicembre 2019