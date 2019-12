Macerata, tutte le iniziative del fine settimana prenatalizio

Sempre aperto il Villaggio di Natale con la pista di ghiaccio e le casette di legno

Ultimo week end prenatalizio con gli eventi promossi dal Comune di Macerata in collaborazione con le associazioni cittadine.

In piazza della Libertà è sempre aperto il Villaggio di Natale con la pista sul ghiaccio (in funzione dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 22) e le casette di legno di 14 esercizi commerciali che offrono idee per i regali da far trovare sotto l’albero.

Sabato 21 dicembre, nella Galleria degli Antichi forni, alle ore 17, inaugurazione della mostra di Presepi artigianali artistici organizzata dalla Pro Loco Macerata. Rimarrà aperta fino al 6 gennaio.

Nelle sale espositive del Palazzo Buonaccorsi è visitabile la mostra “Verso l’Infinito”, ispirata alla celebre poesia di Giacomo Leopardi e promossa da Ars in Fabula Scuola di illustrazione editoriale nell’ambito della 25° edizione di “Libriamoci – Festival del libro illustrato”. Sono esposte quindici tavole visionarie e una serie di disegni preparatori dell’artista cuneese, formatosi alla Scuola d’illustrazione Ars in Fabula di Macerata e vincitore del prestigioso Premio Andersen 2019 come miglior illustratore dell’anno. Per quanto riguarda gli spettacoli, al Teatro Lauro Rossi, alle ore 21, appuntamento con l’associazione “Michele per tutti” che propone Note di Natale concerto spettacolo per beneficenza.

Domenica 22 dicembre, torna la Fiera di Natale in piazza Vittorio Veneto mentre vie e piazze del Centro storico saranno invase dalle bancarelle del Barattolo Natalizio. Tre i concerti natalizi in altrettante parrocchie cittadine. A santa Croce alle 18,15 Medley Christmas con il Gruppo musicale Birbanda Santa Croce, alle 19, nella chiesa dell’Immacolata, l’esibizione del Coro Sibilla di Macerata che canterà insieme alla corale Piero Giorgi di Montecassiano e alle 19.15 nella chiesa di San Francesco, il concerto di Natale con la neonata Orchestra di Fiati Città di Macerata.

20 dicembre 2019