Il “Pranzo di Natale” per gli anziani di Loro Piceno e Mogliano

Gli ospiti delle case di riposo dei due comuni in compagnia di familiari e amici

Grande partecipazione al pranzo di Natale con gli anziani ospiti delle case di riposo dei comuni di Loro Piceno e Mogliano, gestite dalla cooperativa sociale Pars onlus. Un’occasione per sentirsi vicini e condividere l’affetto verso chi è più fragile. Più di 200 persone, tra familiari, amici, collaboratori Pars e rappresentanti delle istituzioni, hanno partecipato al tradizionale pranzo in una sala addobbata a festa, in un’atmosfera di serenità e allegria, animata dall’associazione la “Cocolla di Mogliano”, ormai nostri intrattenitori di fiducia, che ringraziamo di cuore.

Inoltre, erano presenti anche Gilberto Taccari, consigliere del Comune di Loro Piceno, il sindaco Cecilia Cesetti e l’assessore Ilenia Marcattili del Comune di Mogliano.

“Come l’anno scorso, l’intento è stato quello di far vivere agli anziani e ai loro familiari l’atmosfera del Natale – raccontano con entusiasmo gli operatori Pars -. Abbiamo addobbato e preparato la sala come un vero ristorante. Il personale ha indossato una divisa speciale e abbiamo scelto un menù ricco e succulento. I nostri cuochi si sono adoperati per giorni e il risultato finale è stato ottimo! Dagli antipasti al dolce, tutto è stato curato nei minimi dettagli, anche la presentazione dei piatti. Un ingrediente speciale ha condito ogni pietanza: l’amore per il proprio lavoro, perché tutti hanno lavorato volontariamente prima, durante e dopo la festa”.

I sorrisi degli anziani hanno ripagato ogni fatica, per ogni nonno questa festa è stata una rinascita: questo è il miracolo del Natale in casa di riposo!

“Ognuno di loro si è preparato al meglio per la festa: – continuano a raccontare gli operatori Pars- chi ha indossato gli orecchini d’oro, chi ha scelto un look speciale con papillon e maglione a tema, chi si è presentato con un bel cappello da Babbo Natale, chi ha indossato i vestiti preferiti”.

La Pars onlus ringrazia tutti coloro che durante l’anno collaborano con le due strutture e ci aiutano nelle attività quotidiane e straordinarie. Ringraziamo le persone che hanno supportato questa iniziativa, senza le quali non saremmo stati in grado di realizzarla. Buon Natale!

21 dicembre 2019