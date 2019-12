M’ero preoccupuatu mordo, veramente… “Immigrazioni”

Poesia in dialetto maceratese di Cisirino pubblicata sul mensile “La rucola” n° 256

“M’ero preoccupatu mordo, veramente,

pé’ li migranti, che ‘na ‘òrta regolarizzati,

e ottinutu lu dirittu de votu, certamente,

li piedi su la testa a tutti ci avrìa piazzati.

Mó li migranti l’ha ‘m bèr po’ diminuiti

ma li giornalisti dice, mordo chiaramente,

che adè la ‘òrta de li cinesi ch’è ‘gguirriti,

e vène da nuà, scine, tanto cortesemente,

ma non se sa vene come comportasse.

A me ‘ssa cosa non me fa fa’ un surriso

e, comunque, vesognarà rassegnasse…

cuscì io immece de lo grà… pianto lo riso!”

Cesare Angeletti “Cisirino”

21 dicembre 2019