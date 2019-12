Tra Pignataro e Carancini… chi deve ringraziare chi?

Il questore Antonio Pignataro insignito del premio “Wee Free” dalla Comunità di San Patrignano

Il Sindaco Romano Carancini ringrazia il questore Antonio Pignataro (insignito del premio “WeeFree” dalla Comunità di San Patrignano) per quanto ha fatto per contrastare spaccio e illegalità a Macerata. E di questo tutta la città e il circondario sono grati al questore Pignataro e alle Forze dell’Ordine. Però… ci sorge un dubbio… forse sarebbe stato proprio il questore a dover ringraziare Carancini per averlo messo in condizione di ben figurare.

21 dicembre 2019