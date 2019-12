La “Strenna di Natale” della Fondazione Colonna di Macerata

La distribuzione dei pacchi e dei doni avvenuta con la partecipazione di 200 persone

Anche quest’anno la Fondazione Girolamo Colonna di Macerata ha voluto portare un sorriso nelle case delle persone che versano in situazioni di grave difficoltà economica e fanno fatica perfino a procurarsi il cibo per sfamare se stesse e la propria famiglia.

La strenna di Natale

La Fondazione Colonna ha offerto una Strenna di Natale con parmigiano proveniente dalle zone terremotate dell’Emilia Romagna, olio extravergine di oliva dell’Oleificio Piccinini di Urbisaglia, spumante dell’Azienda Conti Degli Azzoni di Montefano, buoni carne della Conad Macerata di via Silone, torroni e cioccolate dell’Azienda Tre Mori di Tolentino, un k-way ed uno shopper di tela realizzati dalla GS Copy di Macerata e, per i bambini di tutte le età, un bel gioco della Clementoni di Recanati.

Hanno partecipato 200 persone

La distribuzione dei pacchi e dei doni è avvenuta in una cornice gioiosa con l’affettuosa partecipazione di circa 200 persone tra volontari e assistiti presso il mercato ortofrutticolo di Piediripa, alla presenza dell’assessore al bilancio del Comune di Macerata Marco Caldarelli e del parroco di Piediripa don Roberto D’Annibale, che ha benedetto i presenti e la sede del Banco.

Il ringraziamento ai fornitori e ai volontari

Nel suo breve saluto Nicola Colonna ha detto: “Si parla sempre di bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, oggi stare qui con voi è un bicchiere tutto pieno”.

Il presidente del banco di Solidarietà Ivan Capeci, parafrasando il discorso del Papa, ha evidenziato che siamo tutti vulnerabili e aiutare fa bene. La solidarietà del Banco di Solidarietà di Macerata è l’incontro di ferite diverse dove si può far esperienza di sentirsi, volontari e assistiti, amati.

Un ringraziamento particolare va ai fornitori dei vari prodotti acquistati per l’occasione dalla Fondazione Colonna che hanno offerto il loro contributo praticando prezzi con sconti speciali e consentendo di migliorare il contenuto della strenna e soddisfare maggiori bisogni: grazie dunque all’Oleificio Piccinini di Urbisaglia, all’Azienda Conti Degli Azzoni di Montefano, alla Conad di Macerata (via Silone), alla Tre Mori di Tolentino e alla GS Copy di Macerata.

Un elogio colmo di gratitudine va infine rivolto al Banco di Solidarietà di Macerata che da anni ormai si prodiga per venire in soccorso alimentare di tante famiglie che si trovano a dover affrontare periodi difficili della loro vita. A tutti i migliori auguri per un Buon Natale e per un anno 2020 che abbia il “bicchiere sempre pieno”.

22 dicembre 2019