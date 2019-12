Menghi Macerata scala la classifica e si piazza al 3° posto

La squadra biancorossa s’impone per 3 a 0 sul GoEnergy Corigliano-Rossano

Prestazione quasi perfetta e vittoria dei biancorossi che possono festeggiare insieme ai tifosi un bellissimo Natale e prepararsi al meglio per il derby contro la prima in classifica, il Grottazzolina, del 26 dicembre.

Intanto, la squadra maceratese scala ancora la classifica e agguanta il terzo posto, a pari punteggio con la seconda, che è tale perché ha una vittoria in più rispetto alla Menghi Macerata.

Gli uomini del coach Di Pinto scendono in campo con tanta voglia di vincere e non lasciano scampo agli avversari. Grande prova in ricezione, come a muro e in battuta, sicuramente la migliore partita di Macerata in casa fino ad ora, favorita da un Rizo in forma smagliante.

La cronaca

La Menghi Macerata si presenta con Rizo, Gabriele e Nasari, al centro Calonico e Porcello, il Capitano Monopoli e Gabbanelli libero. Per la GoEnergy Corigliano-Rossano, i centrali sono Pizzichini e Frumuselu, Giuliani libero, il palleggiatore Donzella, quindi Gonzalez, Cester e Amodio.

Primo set – Approccio alla partita perfetto della Menghi Macerata che scende in campo decisa e vogliosa. Nasari manda i suoi sul 3-1 e subito dopo l’ace di Rizo allunga 4-1. Corigliano-Rossano fatica a reagire, Cester prova a scuotere i suoi, il suo ace vale l’11-7 ma è solo un break temporaneo. I biancorossi riescono a tramutare in punto ogni palla recuperata, trascinati da un Rizo incontenibile, 16-11. Macerata ora controlla, fa 20-14 con Porcello e chiude 25-17 con un altro ace di Rizo.

Secondo set – Il secondo set vede la reazione di Corigliano-Rossano. Partono bene stavolta gli ospiti e vanno avanti 3-5. Recupera Macerata, 8-9 grazie alla difesa di Gabbanelli, poi Rizo fa 9-9. Insistono gli ospiti che tornano avanti guidati da Cester ma Rizo sale di nuovo in cattedra: l’ace vale il nuovo pareggio 14-14, quindi ancora l’opposto porta avanti i suoi. Si combatte punto a punto, Macerata ci crede e va avanti con l’ace di Calonico e il muro di Rizo. Cede qualcosa Corigliano e i biancorossi ne approfittano per chiudere 25-19.

Terzo set – Macerata riparte sulla scia del secondo set e va avanti 5-1 con il recupero di Gabbanelli e il muro di Calonico. Non si arrendono gli ospiti però, crescono rapidamente e recuperano 8-8. Si gioca punto a punto, poi di nuovo ci pensa Rizo ad allungare le distanze. Nasari schiaccia a filo rete per il 15-11, accusa il colpo Corigliano e comincia a commettere qualche errore di troppo che valgono il 20-13. Bruno firma il 24-16, chiude tutto di forza Calonico, 25-17.

Il tabellino

MENGHI MACERATA – 3

GOENERGY CORIGLIANO-ROSSANO – 0

Parziali: 25-17, 25-19, 25-17.

Durata set: 22’, 27’, 22’. Totale: 71’.

MENGHI MACERATA: Nasari 10, Porcello 3, Calonico 7, Gabriele 6, Bruno 1, Monopoli, Rizo 22. Allenatore: Di Pinto.

GOENERGY CORIGLIANO-ROSSANO: Pizzichini 5, Giuliani, Turano, Gonzalez 10, Di carlo, Giudo, Amodio 1, Frumuselu 5, Kouznetsov 2, Cester 13, Donzella 2. Allenatore: Nacci.

ARBITRI: Brunelli e Lucchelli.

23 dicembre 2019