A Macerata il 31 dicembre è mezzanotte a tutte le ore!

In città brindisi in nazioni, locali pubblici e a orari diversi a seconda del fuso orario

Festeggiare tutti i capodanni del mondo in una sola giornata. A Macerata si può grazie all’iniziativa nata dalla collaborazione tra il Comune, gli esercizi pubblici e la Pro Loco Macerata che arriva quest’anno alla terza edizione.

“A Macerata tutti i capodanni” torna il 31 dicembre per salutare l’arrivo del 2020 con un brindisi a orari diversi a seconda del fuso orario. Un capodanno che inizia alle 12 e termina alle 3 dopo la mezzanotte e promette aperitivi, intrattenimenti e iniziative per tutte le età e per tutti i gusti.

Il programma e i locali aderenti

Cresciute le adesioni degli esercizi pubblici: 12 il primo anno, 13 nel 2018 quest’anno e 15 per questa terza edizione di “A Macerata tutti i capodanni”.

Ore 12:00 in Nuova Zelanda dal bar Almalù (in viale Indipendenza 16).

Ore 17:00 in Cina da Hab (via Gramsci, 24), in Australia da Hops&Hope (Via degli Orti, 2) e in Russia al Civico 37 (corso della Repubblica, 37) dove si andrà avanti con i brindisi fino alle 23.

Ore 18:00 in Mongolia da Spritz&Chips (via Gramsci, 53/A).

Ore 19:30 in India da Spulla (via Armaroli, 54).

Ore 21:00 in Dubai al Caffettone (corso Cairoli, 17).

Ore 23:00 in Turchia al circolo Arci Macerata Annozero (vicolo Tornabuoni, 6), in Russia al Bar Ezio (via Garibaldi, 72), in Inghilterra al Beer Bang (via Crispi, 41/A).

Ore 24:00 brindisi in tutti i locali aderenti e un occhio particolare all’Italia al Quartino (corso della Repubblica 33).

Ore 1:00 dopo la mezzanotte in Irlanda al Cabaret (via Gramsci, 57), in Scozia al Caffè Centrale (piazza della Libertà, 4), alle Isole Canarie al Terminal (via Fontemaggiore 25).

Ore 3:00 gran chiusura alle Isole Sandwich al Giardinetto/Di Gusto (via Monachesi 8).

Musica, panettone e spumante, in piazza Mazzini

È festa anche in piazza Mazzini, dove la serata di musica live inizia alle 22:30 con un tuffo nella storia del Rock e del Pop con i “The Ladders” giovane formazione specializzata un repertorio di pezzi che hanno fatto la storia della musica: Beatles, Rolling Stones, David Bowie, James Brown, Oasis, Creedence Clearwater Revival, Stevie Wonder, Chuck Berry e tanti altri.

A mezzanotte brindisi con panettone e spumante e poi ancora musica con il travolgente set live di Dj Nooz.

24 dicembre 2019