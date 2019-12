Assegnato a Mario Monachesi il “Premio Adriatico” per la poesia

Il poeta di Madonna del Monte è tra i marchigiani che hanno ottenuto il riconoscimento

Sabato 28 dicembre, a Guardiagrele (Chieti), il poeta maceratese Mario Monachesi riceverà il “Premio Adriatico 2019 – Un mare che unisce”. Questo prestigioso evento, indetto dall’Associazione culturale “Interdestinazione Arte” (Presidente Massimo Pasqualone) tributa riconoscimenti a personalità delle varie regioni adriatiche che hanno dato un importante contributo nel campo della poesia, del giornalismo, dell’arte, della politica, del sociale, dello sport, della saggistica, della narrativa; come pure tributa un riconoscimento alla memoria.

I marchigiani premiati

La cerimonia, indetta per le ore 17:00, ha luogo nella sede dell’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese. Per le Marche, la commissione guidata da Carlo Gentili, ha scelto Mario Monachesi per la poesia, S. E. Cardinale Edoardo Menichelli per il sociale, Olga Bibi Segaar per il giornalismo, Maurizio Governatori per l’arte, Marzia Malaigia (consigliere Regione Marche) per la politica, Simone Ruffini (nuoto) per lo sport, Marco Marziali per la saggistica, Caterina Piunti (cantante lirica) per la musica, Ilaria e Giovambattista Marilungo (maccheroncini di Campofilone) per l’imprenditoria, Agata Turchetti per la scuola, Raffaella Milandri per la narrativa, Vincenzo Galiè (sacerdote archeologo, scomparso un anno fa) alla memoria.

Le altre regioni partecipanti sono: Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Abruzzo, Molise, Puglia e sull’altra riva, l’Albania.

La motivazione per Mario Monachesi

Mario Monachesi viene premiato con la seguente motivazione: “Poeta, poeta visivo, scrittore. Ha ideato ‘Il manifesto del ruralismo’. Ha scritto libri di poesia, raccolte di proverbi dialettali maceratesi, testi storici, poetici e polemici. Ha cofondato il mensile satirico “La Rucola – Dispetti politici e culturali”. Sue poesie risultano in antologie e cataloghi d’arte. Ha collaborato e collabora con i giornali della sua regione”.

Soddisfazione per l’alto livello delle personalità premiate, è stato espresso dal Presidente del Premio, Massimo Pasqualone.

25 dicembre 2019