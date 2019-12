Il ricordo di una brava persona: Quinto Del Giudice

Già Presidente dell’Associazione Don Orione e socio dell’Assoc. Culturale La Rucola

Quella sotto è la bella poesia (bella, vera e commovente) di Quinto Del Giudice inserita nell’antologia “Se non l’hanno fatto lo faccio io”, presentata in occasione del convegno – raduno degli ex allievi di Don Orione di San Severino Marche, con il tema dell’anno: “Solo la carità salverà il mondo”. L’antologia contiene i migliori elaborati di autori di ogni regione italiana partecipanti al concorso.

Quinto Del Giudice è stato benemerito Presidente dell’Associazione per tanti anni, figura esemplare di cristiano e di cittadino e in occasione di questo ultimo raduno degli ex allievi è stato osservato un minuto di raccoglimento in sua memoria.

Anche La rucola si unisce a questo momento per ricordare il caro Quinto, divenuto nostro socio dopo un incontro avvenuto a casa del comune amico Walter Filoni. Iniziò a collaborare con il nostro periodico con articoli di spessore, firmando i suoi scritti con lo pseudonimo “Ninì De Quinto”.

Era una brava persona e ci mancherà.

Triste autunno

di Quinto Del Giudice

A una, a una

cadono le foglie

con i colori della morte

gialle, marrone, viola

ninnando prima di posarsi.

A una, a una

se ne sono andate

le rondini liberandosi nell’aria

per lidi lontani

come i ricordi delle mie primavere.

A uno, a uno

svaniscono i miei entusiasmi

spesso belli

a volte deludenti.

A uno, a uno

se ne vanno i miei ricordi

belli, dolorosi

ma vissuti.

A uno, a uno

se ne sono andati

i miei genitori e molte mie amicizie

poche ne restano

ma sicuramente le precederò.

A uno, a uno

guardo gli occhi

dei miei nipoti limpidi

vorrei attraverso loro

restare nel mondo a guardare.

A uno, a uno

spendo gli ultimi spiccioli

della vita che mi rimane

mi sforzo di spenderli bene

a volte non riesco.

A uno, a uno

se ne vanno i miei respiri

l’ultimo non mi troverà impreparato

e quando l’ora arriverà correrò velocemente

verso la nuova vita che mi attende.

26 dicembre 2019