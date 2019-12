Quale futuro per la sorgente di acque sulfuree di Petriolo?

Lo spiega in una intervista il Sindaco Domenico Luciani: c’è uno studio di fattibilità

Domenico Luciani, Sindaco di Petriolo, ha fatto i complimenti a La rucola per l’articolo a firma Eno Santecchia sulla sorgente sulfurea che si trova nel territorio comunale petriolese, sulla strada che conduce verso Mogliano (https://www.larucola.org/2019/12/22/la-preziosa-sorgente-di-acqua-sulfurea-periodicamente-dimenticata/).

Intervista a Domenico Luciani, Sindaco di Petriolo

C’è un futuro per questa sorgente sulfurea?

“Quest’anno, con deliberazione n. 95 del 20-08-2019, la Giunta Comunale ha stabilito di espletare lo studio di fattibilità volto alla valorizzazione, promozione ed eventuale utilizzo per scopi termali curativi delle acque salsobromoiodiche e sulfuree presenti nel territorio comunale insistenti nell’area del Cremone”.

È stato assegnato un incarico per lo studio di fattibilità?

“Sì, certamente, infatti con determina n. 121 dello stesso giorno il Responsabile del settore Amministrativo e contabile ha affidato lo studio di fattibilità alla ditta SGAI srl di E. Forlani & C. Studio di Geologia Applicata e Ingegneria Via Mariotti, 18 – 47833 Morciano di Romagna (RN)”.

Quali prospettive ci sono per un utilizzo?

“Nutro grandi speranze su questo studio. Ci sono molti elementi che mi inducono a pensare che il futuro di Petriolo e la ricostruzione del suo centro storico non potranno prescindere dalle ricchezze idriche disseminate sul territorio comunale”.

Cosa vi ha stimolato a pensare questo progetto?

“La idea del possibile utilizzo di una così particolare sorgente e un plauso va ai giovani ricercatori Fabio Sileoni e Mirko Canale che, grazie alla borsa lavoro affidata dal Comune di Petriolo e all’appassionato coordinamento del vicesindaco e assessore alla cultura Enrico Vissani, hanno potuto effettuare ricerche storiche che ci hanno trasmesso conoscenze importantissime”.

Si può parlare di un positivo ritorno da una borsa lavoro?

“Certamente. Il Comune di Petriolo è stato il primo Comune della Regione, in convenzione con il Comune di Macerata, ad attivare il bando per le borse lavoro over 30 in attuazione della DGR n. 436 del 3 aprile 2018 POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione – Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30 con fondi europei. Ciò è stato possibile anche grazie alla sollecita attività dei funzionari del Settore Amministrativo-contabile del Comune di Petriolo e, in particolare, del Dottor Stefano De Angelis, che, malgrado la difficile situazione post sisma, prontamente e sapientemente hanno trasformato in atti la volontà dell’Amministrazione comunale”.

26 dicembre 2019