Macerata, al teatro Lauro Rossi lo spettacolo “Mago per svago”

Inizia l’appuntamento con il teatro adatto per i ragazzi ma anche per tutta la famiglia

Con “Mago per svago” il 29 dicembre, alle 17, al Teatro Lauro Rossi di Macerata prende il via “Finalmente domenica!” l’appuntamento con il teatro ragazzi per tutta la famiglia, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Macerata con l’Amat.

Inedito spettacolo di magia

In scena uno spettacolo di e con Mirco Bruzzesi e Simon Luca Barboni per la regia di Lorenzo Bastianelli. Si tratta del racconto di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, ci mostra i sogni incompiuti del suo assistente, che fin dall’infanzia sogna di “far ridere le persone”. Il classico spettacolo di magia viene così riproposto in una forma inedita, dove il numero tecnico lascia spazio al racconto di una storia delicata. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte.

Info

Per “Finalmente domenica!” i biglietti – 8 euro intero, 5 euro ridotto da 4 fino a 14 anni – possono essere acquistati presso la Biglietteria dei Teatri (tel. 0733 230735) aperta dal lunedì al sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30. La biglietteria del Teatro Lauro Rossi (tel. 0733 256306) è invece aperta la domenica di spettacolo dalle ore 15.30.

Informazioni alla Biglietteria dei Teatri di Macerata (tel. 0733 230735), all’AMAT (tel. 071 2072439) e al call center dello spettacolo delle Marche (tel. 071 21 33 600), www.comune.macerata.it .

27 dicembre 2019