Castelraimondo, il dono di Natale ai malati di Alzheimer

Una bella festa per i venti ospiti della casa di ospitalità e per chi fa loro assistenza

Una festa di Natale con tanti doni per i nonnini della casa di ospitalità di Castelraimondo. Canti, balli e tante risate per i venti ospiti che hanno trascorso delle ore insieme ai volontari, guidati dalla vulcanica Paola Gerini, alle proprie famiglie, insieme al sindaco di Castelraimondo, Renzo Marinelli, al vicesindaco, Esperia Gregori, e a tutto il personale.

Non è stata solo una semplice donazione

Ha raccontato Paola Gerini: “Una grande gioia per il Natale e con questo lo spirito ho pensato non ha una semplice consegna di una donazione, ma a un vero momento di condivisione, di felicità e di allegria. Ho aperto una raccolta fondi pensando di donare agli ospiti della casa di riposo e agli operatori della struttura, un piccolo pensiero e gli amici e le associazioni che mi hanno sempre accompagnato in ogni iniziativa, si sono fatti in quattro perché tutto si potesse realizzare nel miglior modo possibile. La prima ad essersi buttata nel progetto è stata naturalmente la mia immensa amica Selena Abatelli che subito ha preparato le calze augurali per tutti gli ospiti della struttura e vestita da splendida Mamma Natale ha provveduto a consegnarle regalando a ognuno un sorriso, un ballo, un abbraccio”.

I peluche terapeutici

Paola Gerini tramite un esperto è poi venuta a conoscenza dell’esistenza dei cosiddetti “peluche terapeutici”, una terapia non farmacologica, attraverso l’uso di peluche talmente simili ad animali veri da stimolare le residue abilità cognitive, tattili, motorie e relazionali, dando ai pazienti la sensazione e la possibilità di ritrovare e prendersi cura di un animale presente nella loro storia familiare.

La consegna dei doni

Afferma Paola Gerini: “Nella struttura di Castelraimondo sono presenti venti ospiti affetti da Alzheimer e demenza e venti sono i peluche tattili sensoriali che abbiamo regalato loro. È stata una gioia immensa vederli abbracciare i gattini e cagnolini, dare loro un nome, commuoversi e stringerli a loro. Tutti gli ospiti hanno avuto dei morbidi plaid, calze augurali, peluche terapeutici e non e anche il personale ha avuto un piccolo pensiero di ringraziamento per la cura con cui si occupano degli anziani affidati loro”.

Il sentito ringraziamento a Paola

Hanno animato la festa Claudio Gerini, con la sua fisarmonica, insieme a tre volontarie della Vip Clown Vallesina Onlus. “Ho conosciuto Paola ormai tre anni fa in un’occasione purtroppo triste per tutti noi, dopo il sisma del 2016 – ha commentato il vicesindaco, Esperia Gregori – Da quel momento lei non ha mai smesso di farci sentire la sua vicinanza sia qui, nella casa di riposo sia per le nostre scuole che per i centri di aggregazione giovanile donando televisioni, lavatrice, ausili didattici e sanitari. Per me non è solo una volontaria, ma una amica a cui voglio bene e che voglio ringraziare per la bella persona che è”.

30 dicembre 2019