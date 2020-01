Il poeta Mario Monachesi congeda il 2019 con un premio

Ha rappresentato le Marche per la poesia al “Premio Adriatico 2019 – un mare che unisce”

Assegnato al poeta maceratese Mario Monachesi il “Premio Adriatico 2019 – Un mare che unisce”. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato scorso in Abruzzo, a Guardiagrele (Chieti). Nella sala dell’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, Monachesi ha rappresentato le Marche per la poesia.

Il prestigioso riconoscimento è stato indetto dall’Associazione culturale “Interdestinazione Arte” con presidente il professor Massimo Pasqualone. Carlo Gentili, della commissione per le Marche, ha letto la motivazione del premio: “Mario Monachesi è poeta, poeta visivo, scrittore. Ha ideato “Il manifesto del ruralismo”, ha scritto libri di poesia, raccolte di proverbi dialettali maceratesi, testi storici, poetici e polemici. Ha eseguito installazioni, disegnato cartoline e esposto poesie visive in mostre personali e collettive. Ha cofondato il mensile satirico “La Rucola – Dispetti politici e culturali”. Sue poesie risultano in antologie e cataloghi d’arte. Ha collaborato e collabora con i giornali della sua regione”. Ha aperto l’emozionante e coinvolgente pomeriggio, portando il suo saluto, Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente Mostra. Nonostante il freddo pungente e qualche fiocco di neve, un numerosissimo pubblico è intervenuto all’evento, seguito anche dalla tv Slovena.

