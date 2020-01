Macerata, gli Amministratori come si muovono fanno danni

La navetta gratis per il nuovo polo crea disparità ai cittadini e difficoltà alle altre scuole

In riferimento alla comunicazione del comune di Macerata, fatta a mezzo sito istituzionale in data 31/12/2019, riguardante gli orari del servizio navetta e servizio trasporto pubblico per il nuovo polo scolastico, Fratelli d’Italia Macerata, prende le distanze da tale decisione.

Quanto stabilito dal Comune non è equo nei confronti delle famiglie maceratesi che devono usufruire del trasporto pubblico per mandare a scuola i propri figli.

Chi gratis e chi no?

Nel comunicato si avvisa la cittadinanza che dal 7 gennaio gli studenti che andranno nel nuovo polo, usufruiranno del servizio navetta gratuito con il rimborso dell’abbonamento mensile per il TPL, cosa alquanto discutibile ed iniqua nei confronti di tutti gli altri studenti che frequentano le altre scuole primarie e secondarie della città.

Come creare cittadini di serie A e di serie B

Tale decisione dimostra ancora una volta, la totale mancanza di programmazione da parte dell’attuale amministrazione di sinistra e ci domandiamo: “Perché non hanno preso la decisione di agevolare le famiglie in base al reddito, come dicono sempre di fare? Agendo così come hanno comunicato creano cittadini di serie A e B: chi ha il trasporto gratis e chi per lo stesso servizio scolastico deve invece pagare!”

Come penalizzare gli altri Istituti scolastici

Facciamo inoltre presente che, viste le risorse disponibili e con una attenta programmazione, si poteva abbassare il costo del Trasporto Pubblico Locale a tutte le famiglie scaglionandole per reddito, senza pensare poi che, essendo questo un periodo di iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, si creano forti problemi agli altri istituti della città di Macerata, condizionando fortemente la libera scelta delle famiglie.

Si prova a rimediare

Fratelli d’Italia presenterà al primo Consiglio Comunale utile un atto per rimediare a tali disuguaglianze, in quanto ribadiamo il concetto che per noi i cittadini sono uguali e che le istituzioni devono essere al servizio di tutti.

Pastori Francesco – Fratelli d’Italia Macerata

