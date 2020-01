Macerata, nuovo polo scolastico: info sui bus urbani per gli studenti

Le informazioni sono fornite da un gruppo di 12 giovani con indosso una pettorina gialla

Riunione operativa oggi in Comune per mettere a punto un servizio informazioni a disposizione degli studenti e delle famiglie che da martedì prossimo, 7 gennaio, riprenderanno le lezioni all’interno del nuovo polo scolastico di via Roma.

Per facilitare il periodo di transizione, durante il quale cambieranno in modo sostanziale le abitudini e i comportamenti per raggiungere gli Istituti scolastici, l’Amministrazione comunale ha infatti organizzato un “Servizio informazioni” rivolto agli utenti che utilizzano il Trasporto pubblico locale.

Dodici ragazzi, contraddistinti da una pettorina gialla, saranno dislocati dalle 7:30 alle 8:30 nei principali punti di attesa degli autobus urbani. Si troveranno al Terminal dei Giardini Diaz, alle fermate di Rampa Zara e di viale Trieste e agli ingressi al Campus scolastico di via Prezzolini e di via Roma per fornire indicazioni sugli orari delle linee urbane e sulle coincidenze e aiutare chi ne ha bisogno ad indirizzarsi verso il mezzo su cui salire per raggiungere la scuola.

Stesso servizio anche all’uscita (dalle 12:30 alle 13:30) quando le principali linee urbane attraverseranno viale Giorgio Pagnanelli, all’interno del Campus scolastico. I ragazzi del servizio informazioni saranno a disposizione per fornire aiuto agli studenti ad individuare l’autobus giusto da prendere per il ritorno a casa o per altre necessità che verranno loro rappresentate.

Info e orari sono disponibili nel sito www.comune.macerata.it

