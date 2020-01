San Severino Marche, gli eventi del primo fine settimana del 2020

Musei aperti per visitare le raccolte d’arte, “Arriva la Befana”, castagne e concerto gospel

Epifania a museo e divertimento in piazza Del Popolo, dove è ancora visitabile la mega installazione “Desidera, per aspera ad astra”.

Domenica 5 e lunedì 6 gennaio le principali raccolte d’arte della Città di San Severino Marche rimarranno aperte con orari speciali: il mattino, dalle ore 10 alle 13, e il pomeriggio, dalle ore 15 alle 18,30. Stesse aperture di Natale e Capodanno. Così l’Amministrazione comunale ha deciso di rispondere alle richieste di turisti e settempedani in questo periodo di festa.

Domenica 5 gennaio

Per chi si volesse concedere un viaggio nell’iconografia dei cicli affrescati settempedani ritrovo alle ore 15 davanti la sede della Pro Loco in piazza Del Popolo n. 43, visita guidata a cura di Paola Pistoni, Giulia Pacella e Chiara Rapaccioni “XMAS Tour”. Prenotazioni e biglietti (5 euro) al numero di telefono 0733638414. Al termine del giro aperitivo gratuito nell’atrio del teatro Feronia.

Sempre nel pomeriggio, dalle ore 15 alle 17, “Realizziamo la scopa della Befana”, laboratorio per bambini e ragazzi di Shura Oyarce Yuzzelli nel palazzo del Vescovo. Prenotazioni in Pro Loco (costo 5 euro).

Lunedì 6 gennaio

A partire dalle ore 16, “Arriva la Befana!” in piazza Del Popolo. Per i più piccoli animazione e caramelle. Inoltre musica con Multiradio Vive Con Te. Davanti la sede della Pro Loco saranno distribuiti castagne e vin brulé per tutti a cura dell’associazione Colleluce. Dalle ore 17 alle 19 sarà possibile prenotare un giro sull’Ape calessino dei Desideri.

Assolutamente da non perdere, alle ore 17 al teatro Feronia, il Concerto gospel… “La Voce del Cuore… la musica dell’anima” del coro “Quelli che non solo Gospel” che I Teatri di Sanseverino propongono per raccogliere fondi a sostegno delle attività dei giovani settempedani.

Il calendario degli eventi è organizzato dal Comune di San Severino Marche in collaborazione con la Pro Loco di San Severino Marche.

4 gennaio 2019