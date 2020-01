Poesia pubblicata sul mensile “La rucola” n° 256, scritta dalla poetessa Marilù

Sagome allineate

come soldati

Nascoste nella penombra

della sera.

Luci sfocate lontane

che evocano

strani paesaggi.

Tutto appare per come non è.

Nebbia sottile e vellutata,

che scompare delicatamente

ai primi raggi

Marilù

5 dicembre 2020