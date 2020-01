I temi della tesi e chi può accedere al concorso indetto in memoria di Luciano Barca

L’Associazione Etica ed Economia e la famiglia Barca, d’intesa con il Consiglio regionale delle Marche, l’Università di Macerata e l’Università Politecnica delle Marche, finanziano due premi per tesi di laurea magistrale da 2.500 euro ciascuno, in memoria di Luciano Barca, partigiano, economista, politico, giornalista e scrittore, tra i protagonisti del dibattito politico e del confronto parlamentare in special modo sui temi della politica economica negli anni Settanta

I temi

Le tesi dovranno riguardare uno dei seguenti temi: la relazione fra centro e periferia dei partiti, ieri e oggi; il ruolo del Parlamento come luogo di confronto per raggiungere “accordi” muovendo dall’esperienza parlamentare di Luciano Barca; la programmazione economica per lo sviluppo sostenibile.

I partecipanti

Possono partecipare gli studenti di qualsiasi ateneo iscritti ai corsi di studio magistrale in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e Lettere che abbiano discusso la tesi di laurea, attinente ai temi indicati, entro il 31 luglio 2020. Il bando completo è disponibile sul sito dell’Università di Macerata www.unimc.it.

9 gennaio 2020