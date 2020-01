Treia, al Teatro Comunale in scena “Le favole della saggezza”

Per “Domeniche da favola”, teatro per ragazzi e famiglie con la compagnia “I Teatrini”

Domenica 12 Gennaio, a Treia, Teatro Comunale, secondo appuntamento alle ore 17:00 con “Domeniche da favola”, la stagione di teatro per bambini e famiglie promossa dal Comune di Treia e da Proscenio Teatro Ragazzi, per la direzione artistica di Marco Renzi. Il progetto fa parte di “Tir-teatri in rete”, il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia nove Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

Sul palco salirà la compagnia “I Teatrini” di Napoli, una formazione storica del teatro per i più piccoli in Italia, riconosciuta dal MIBACT (Ministero Beni Attività Culturali) come un eccellenza del settore. Porteranno in scena uno spettacolo straordinario tratto da quelle che sono state le prime favole dell’umanità, racconti che non hanno tempo e che nonostante i millenni passati mantengono intatta la loro capacità di sedurre e meravigliare. Parliamo delle favole scritte da Esopo, da Fedro e da La Fontaine, opere che molti conoscono: “La Volpe e l’Uva”, “Il Lupo e l’Agnello”, “La Cicala e la Formica” e molte altre, favole senza tempo il cui fascino è tutt’oggi inalterato.

10 gennaio 2020