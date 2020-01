Camerino, i nuovi corsi dell’Associazione “Adesso Musica”

L’attività didattica prevede: “Orchestra di sax” e “Alfabetizzazione musicale”

L’associazione “Adesso Musica” di Camerino continua a non fermarsi e a proporre iniziative, non solo per la città ma per un intero territorio ferito che vuole quanto prima tornare a essere vivo e attivo.

Le proposte del periodo natalizio

Tante sono state le proposte artistiche effettuate durante il periodo natalizio prodotte dall’associazione con la partecipazione di allievi e docenti: i concerti di Natale e dell’Epifania dell’orchestra di fiati “Città di Camerino” che hanno fatto registrare il tutto esaurito; l’ensemble di clarinetti, “I Filarmonici Camerti” e lo spettacolo “Il mio Henghel” che si è tenuto a Serravalle di Chienti.

Attività didattica: due nuovi corsi

Per quanto riguarda la parte didattica dalla prossima settimana presso L’istituto musicale Nelio Biondi (quest’anno in crescita con gli iscritti ) partiranno due nuovi corsi-laboratorio : “Orchestra di sax “tenuto dal M° Roberto Micarelli e “Alfabetizzazione musicale” tenuto dal M° Fabrizio Ottaviucci.

“Orchestra di sax”

Il progetto “Orchestra di sax “ nasce con l’intento di unire in un unico ensemble i numerosi giovani saxofonisti del territorio. Un orchestra interamente formata da sax che si presta molto bene a suonare in gruppo. L’obiettivo è quello di creare un team che abbia la possibilità di fare l’esperienza di musica d’insieme anche al di fuori delle singole realtà musicali.

“Alfabetizzazione musicale”

Il corso di “Alfabetizzazione Musicale” ha l’obiettivo di educare all’ascolto e a fornire gli strumenti necessari per comprendere al meglio gli elementi fondamentali che caratterizzano la musica: ritmo, melodia, armonia e timbro, teoria di base, lettura e solfeggio cantato. Il corso si rivolge a tutti gli appassionati e in particolare a coloro che sono impegnati o intendono impegnarsi in una attività corale o strumentale amatoriale, fornendo loro gli strumenti per approfondire e perfezionare le proprie capacità di lettura, di intonazione, di controllo esecutivo e di senso artistico. Non è necessaria alcuna conoscenza pregressa.

Info

Per info e contatti: istituto musicale Nelio Biondi Camerino – tel. 3397335864 direzione.biondi@libero.it

https://istitutomusicalebiondi.oneminutesite.it

https://www.facebook.com/istitutomusicale.neliobiondi

11 gennaio 2020