Macerata, mozione in Consiglio comunale sul trasporto scolastico

FDI chiede navette gratuite anche per gli studenti delle zone periferiche della città

Riceviamo e pubblichiamo una nota di “Fratelli d’Italia – Macerata” sul trasporto pubblico scolastico.

“A seguito della nostra presa di posizione, in merito alla comunicazione dell’attuale amministrazione di rimborsare gli abbonamenti del trasporto pubblico locale e la messa a disposizione di navette gratuite per gli alunni del nuovo polo scolastico, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha presentato una mozione sul tema, con la quale chiede all’amministrazione di adoperarsi per l’attuazione del rimborso degli abbonamenti al TPL, per tutti gli alunni delle scuole primarie e secondarie che provengono dalle zone periferiche di Villa Potenza, Piediripa e Sforzacosta. Ribadiamo che tale decisione è maturata dalla nostra forte convinzione che in città non debbano sussistere i presupposti per avere cittadini di serie A e di serie B, e che genitori e alunni delle suddette zone vivano gli stessi disagi per raggiungere le loro scuole di appartenenza”.

Fratelli d’Italia Macerata

14 gennaio 2020