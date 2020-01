Macerata, al Liceo Leopardi appuntamento con “Scuola aperta”

È l’ultimo incontro per presentare e far conoscere le attività scolastiche ai futuri studenti

Si concluderà domenica 19 gennaio il tour de force per i tradizionali appuntamenti di scuola aperta che attendono dirigenti e insegnanti per ricevere i nuovi iscritti. Al liceo Leopardi di Macerata, classico e linguistico, tutto è pronto per accogliere le famiglie: domenica prossima, di pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30.

È l’ultimo appuntamento che servirà per presentare e a far conoscere le attività scolastiche ai futuri studenti, orientandoli nella scelta attraverso una puntuale spiegazione dell’offerta formativa.

Orientamento momento fondamentale

La dirigente Annamaria Marcantonelli: “L’orientamento rappresenta per noi un momento fondamentale in quanto siamo coscienti dell’importanza della scelta che le famiglie e i ragazzi si apprestano a compiere. Abbiamo ricevuto finora tantissime visite, abbiamo risposto a tantissime domande, abbiamo percepito un elevato interesse, una ricerca di approfondimenti, una maggiore consapevolezza nell’informazione necessaria per scegliere il proprio futuro, almeno una parte di futuro già importante. Anche se non è una scelta definitiva, già il passo che accompagna i ragazzi alle superiori diventa fondamentale nella loro crescita e nella loro formazione. È indispensabile, quindi, che venga fornita la più completa ed esaustiva informazione, anche attraverso il funzionamento dei vari laboratori. Da metà dicembre abbiamo visitato anche molte scuole medie e ci siamo accorti che le famiglie hanno bisogno di grande puntualità nell’informazione: la visita che compiono, poi, nella nostra sede, ci fa ancora più convinti di quanto sia indispensabile l’attivazione dei vari laboratori che, seppur parzialmente, permettono di avere maggiore percezione delle materie che si andrà a studiare”.

Presentazione e seminari

Quindi, dalle 15:30 alle 19:30 presentazioni degli indirizzi (classico e linguistico) nell’Aula Confucio da parte della dirigente; fra una presentazione e l’altra, si terranno seminari di lingue, di latino e greco, di tecniche e linguaggi della comunicazione, di ICGSE e si parlerà del MUN: vere e proprie occasioni per i ragazzi di toccare con mano le materie più interessanti o, almeno, quelle meno note e non insegnate alle medie.

