Macerata, nuove disposizioni per la concessione del C.A.S.

Entro 120 giorni, pena decadenza, va compilato il modulo di autocertificazione

Sono state emanate le nuove disposizioni in materia di assistenza alla popolazione colpita dal terremoto del 2016. Il Capo Dipartimento della Protezione Civile, infatti, con la ordinanza n° 614 ha introdotto misure più restrittive rispetto alla precedente normativa e ridefinito i criteri per la concessione del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) destinato alle famiglie che si trovano in una condizione di disagio abitativo.

Il nuovo provvedimento prevede che entro 120 giorni (19 marzo 2020) dalla pubblicazione della ordinanza tutti i componenti maggiorenni dei nuclei familiari beneficiari del C.A.S. debbono compilare, sottoscrivere e depositare presso il Comune di Macerata il modulo di autocertificazione predisposto dal Dipartimento di Protezione Civile.

La mancata presentazione della dichiarazione nelle forme richieste produrrà la decadenza del diritto all’assistenza, così come quella dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalla ordinanza. L’ordinanza n° 614 e i modelli di autocertificazione sono disponibili e scaricabili dal sito istituzionale www.comune.macerata.it.

16 gennaio 2020