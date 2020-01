Selezionati dal Comune di Macerata 80 volontari per il Servizio Civile

I soggetti si troveranno a essere impegnati per un anno in 6 progetti dell’Amministrazione

Primo giorno di servizio per gli 80 volontari selezionati dal Comune di Macerata per il Servizio civile universale che li vedrà impegnati per uno anno in 6 progetti dell’Amministrazione.

I volontari presteranno il loro servizio nelle sedi del Comune di Macerata, dei Comuni dell’ATS 15, dell’IRCR di Macerata e dell’Accademia Georgica di Treia.

La giornata è stata dedicata alla formazione generale in collaborazione con la cooperativa il Faro e l’ASP Paolo Ricci, così che i volontari dei 3 enti, 110 in tutto, possano condividere il percorso formativo.

Per quanto riguarda il Comune di Macerata i progetti riguardano l’ambito del sociale con “Percorsi diversi” (7 volontari) e “Un amico a Colori” (12 volontari), l’ambito culturale con “Cultura patrimonio per tutti” (23 volontari), i servizi ai giovani con “Intorno ai giovani” (8 volontari), agli anziani con “SOS anziani” (22 volontari) e i servizi all’infanzia con “Un nido accogliente” (8 volontari).

16 gennaio 2020