Tolentino, per “Racconti d’Attore” arriva Michele Placido

Al Politeama darà voce a 2 opere di Pirandello: L’uomo dal fiore in bocca e La carriola

Protagonista del quarto appuntamento con Racconti d’Attore sarà Michele Placido, grande volto del panorama cinematografico e teatrale.

Domenica 26 gennaio alle ore 18:00 interpreterà al Politeama di Tolentino “Pirandello Chi?”

con l’accompagnamento di Cinzia Pennesi al pianoforte. Uno spettacolo originale dedicato alle più celebri pagine di Luigi Pirandello..

Chi è veramente Pirandello? Michele Placido darà voce a due tra le più celebri opere del drammaturgo italiano: “L’uomo dal fiore in bocca” e “La Carriola”.

“L’uomo dal fiore in bocca”

“L’uomo dal fiore in bocca”, è un testo teatrale tratto dalla novella “La morte addosso”. Il racconto si svolge in un caffè di una piccola stazione di provincia, misero e spoglio, a tarda notte. Al centro di questa novella Pirandello affronta il dilemma di come si pone l’uomo davanti alla morte mettendo in evidenza come cambia radicalmente il modo di vedere il mondo, la propria esistenza e quella degli altri.

“La carriola”

“La Carriola”, contenuta all’interno delle “Novelle per un anno”, narra di un avvocato e professore di diritto che si trova sdoppiato tra la sua vera persona e la maschera che indossa. L’intera vita del protagonista è ridotta a una maschera grottesca ma allo stesso tempo mette in luce l’oscillare tra vita e forma, tra persona e personaggio.

Incontro successivo con Pino Amendola

La rassegna Racconti d’Attore è organizzata in collaborazione con Cromia e continua giovedì 6 febbraio con Pino Ammendola che darà voce a “Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde” di Robert Louis Stevenson.

Info

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto tutti i giorni (escluso sabato e domenica) dalle 17:00 alle 20:00 e da tre ore prima di ciascun spettacolo.

Biglietti disponibili anche online all’indirizzo

http://www.liveticket.it/politeamatolentino.

Il costo del biglietto è di 20 euro+ prevendita.

Politeama|Corso Garibaldi, 80|62029 Tolentino (MC)|T.+39 0733 968043|www.politeama.org

21 gennaio 2020