Macerata, per David Miliozzi incontro/confronto con le associazioni

In vista del confronto elettorale per eleggere la nuova amministrazione di Macerata cominciano a intensificarsi gl’incontri per ascoltare le esigenze dei cittadini. Mentre nel centro destra ancora si naviga a vista nella nebbia per la scelta del candidato a Sindaco, nel centro sinistra, che segue la consuetudine del confronto interno fra i candidati con le cosiddette “primarie”, si sono delineati gli assetti politici nelle persone di Narciso Ricotta (PD), Luciano Pantanetti (La città di tutti), Stefania Monteverde (Macerata bene comune) e David Miliozzi (Macerata Insieme).

Venerdì 24 gennaio sarà la lista civica che supporta David Miliozzi, “Macerata Insieme”, a organizzare un incontro negli spazi di via Verdi 10/a , alle ore 21:00, sul tema “Sociale e Ascolto”, un incontro/confronto con le associazioni di Macerata.

Interverranno lo stesso David Miliozzi, Laura Copparoni di Scarabò E.T.S. e Maurizio Zamponi di ADMO Macerata.

L’incontro è aperto a quanti vorranno partecipare.

22 gennaio 2020