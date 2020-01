Il premio “Elisa Frauenfelder” ad Anna Ascenzi e Roberto Sani

I due docenti dell’Università di Macerata vincitori nella sezione Scienze Pedagogiche

Il premio internazionale “Elisa Frauenfelder”, giunto alla sua II edizione, relativamente alla sezione “Scienze pedagogiche” vede nell’elenco dei vincitori due docenti dell’Università di Macerata: sono stati premiati i professori ordinari di Storia della Pedagogia Anna Ascenzi e Roberto Sani per l’opera “Storia e antologia della letteratura per l’infanzia nell’Italia dell’Ottocento”, Volumi I e II editi da Franco Angeli, Milano 2014 .

Il premio è organizzato dalla Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, in partenariato con: Democritus University of Thrace – Grecia, Temple University, S.H.R.O., College of Science and Technology, Philadelphia – USA, Universidad de Alicante – Spagna, Universidade do Algarve – Portogallo, Universidad Catòlica “Santa Teresa de Jesùs” de Ávila – Spagna, Universidade de Évora – Portogallo, Université de Genève – Svizzera, Universidad de Malaga – Spagna, Universidad Metropolitana SUAGM – Puerto Rico – USA, Universidad Pablo de Olavide de Sevilla – Spagna, Centro Italiano per la Ricerca Storico-Educativa CIRSE, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Opera Nazionale Montessori, Società Italiana di Pedagogia SIPED.

