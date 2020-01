A Camerino, Ambra Angiolini dialoga sul bullismo con i liceali

L’incontro e lo spettacolo teatrale fanno parte del progetto “Scuola in platea”

Gli studenti dei Licei di Camerino a lezione con Ambra Angiolini e la compagnia de “Il nodo”, spettacolo che andrà in scena all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino, lunedì alle 21:00 in esclusiva regionale.

Prima dello spettacolo, alle ore 18:00, nell’ambito del progetto “Scuola in platea”, promosso da Amat, gli alunni nell’Aula magna del Polo scolastico provinciale camerte, dialogheranno con l’attrice e la compagnia sui temi dello spettacolo concentrandosi in particolare sul bullismo.

L’incontro sarà riservato agli alunni e alla stampa, non aperto al pubblico.

Un progetto fortemente voluto dal Comune, ideato e condotto da Amat, in cui la proposta teatrale diventa occasione privilegiata per un progetto culturale di crescita per le nuove generazioni. Per gli studenti è anche previsto un prezzo agevolato di 10 euro allo spettacolo che andrà in scena nella stessa serata.

Spiega l’assessore alla cultura Giovanna Sartori: “Avvicinare i giovani al teatro, stimolare la loro curiosità, sviluppare e rendere più acuta la sensibilità critica è un obiettivo che vogliamo incentivare anche per la crescita dei giovani e della città. Diventa sempre più proficua e importante la collaborazione con Amat, con cui abbiamo tanti progetti in cantiere, da sviluppare e Scuole in platea è indubbiamente una bella opportunità per avvicinare i giovani al teatro. Avere la possibilità di una lezione con Ambra Angiolini e tutta la compagnia del Nodo, per discutere di una tematica come il bullismo ritengo che sia solo da incentivare e devo dire che la collaborazione col preside Francesco Rosati è sempre più positiva e propositiva rendendo possibile anche progetti di questo tipo”.

23 gennaio 2020