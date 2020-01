Caldarola, buona la prima si passa a “…E fuori nevica”

È iniziata con il tutto esaurito del “Teatro dei Picari” la V Rassegna “Il gusto del teatro”

Apre con un tutto esaurito la V Rassegna de “Il Gusto del Teatro”, a Caldarola. La compagnia “Il Teatro dei Picari” di Macerata ha portato in scena “L’inganno in maschera”, di autore ignoto del XVI secolo, per la regia di Laura Nocelli.

Notevole la messa in scena, curata la regia, puntuale il ritmo, tempestivi i dialoghi, belli i costumi. Il pubblico non si è lasciato sfuggire neppure una sillaba di una pièce che, pur ricalcando i canoni classici e l’intrigue della classicissima commedia dell’arte, ha fornito spunti di eccellenza sia nella recitazione che nel movimento e nel dinamismo scenico.

“…E fuori nevica”

Il prossimo spettacolo è per domenica 26 gennaio, alle 17:15, con l’apericena servita dopo lo spettacolo. Sarà la Cooperativa “Ci Credo” dell’Anffas di Macerata a portare in scena una bellissima commedia di Vincenzo Salemme dal titolo “… E fuori nevica”. La regia è di Scilla Sticchi e Francesco Facciolli.

Dalle note di regia

“Quasi sempre dalla medesima fonte del riso, si possono trarre anche pensieri seri” – (Cicerone) Tre fratelli, la morte della madre e una eredità da dividere. Tre fratelli in RGB. Enzo, passionale, artista, fratello assente è Rosso. Stefano, fedele alle radici familiari è Verde. Cico, con il suo sguardo verso il cielo è Blu. Tutto lo spettacolo è visto con gli occhi di Cico, fratello più fragile dei tre. Un carillon di immagini ed emozioni che gira intorno alle vicende dei tre fratelli costretti, dalle ultime volontà materne, a convivere nella stessa casa. Sarà proprio Cico con il suo carillon a dare inizio al “gioco” del teatro, alternando esilaranti gags comiche a profonde riflessioni sulla condizione della loro famiglia dopo la morte della madre, e sarà proprio lui a chiudere la storia… “È finito il teatrino… tornatevene a casa. Noi ce ne andiamo”.

La storia

Protagonisti della vicenda sono i tre fratelli Righi, che si rincontrano dopo la morte della madre per la lettura del testamento: sono Francesco detto Cico, il fratello fragile che si rivela invece molto acuto, Enzo, un cantautore depresso andato via di casa a 18 anni e mai più tornato, e Stefano, un agente di cambio che è sempre stato vicino alla madre e a Cico, ma sta entrando in depressione per colpa della fidanzata, con la quale dovrebbe sposarsi a breve. Enzo e Stefano sono costretti dopo la morte della madre a prendersi cura di Cico, il loro compito si rivela tutt’altro che facile e la convivenza dei tre uomini è ricca di sorprese e malintesi a tratti esilaranti a tratti drammatici.

L’opera ha debuttato a Macerata, per poi replicare a Potenza Picena e a Corridonia, ottenendo un gratificante ed eccezionale successo.

Qualcosa più di una commedia

“…E fuori nevica” è qualcosa in più di una commedia. Nasce dall’idea di Marco Scarponi, Presidente di Anffas onlus Macerata e attore amatoriale (nello spettacolo è Stefano), di realizzare uno spettacolo mettendo insieme più compagnie del teatro amatoriale maceratese, con l’obiettivo di mettere la propria passione per il teatro a “servizio” di un progetto sociale di ampio respiro. Non si tratta solo di raccogliere fondi per una buona causa, ma coinvolgere, o meglio, includere quante più mani, teste e cuori possibili. L’idea è stata accolta con entusiasmo dalla Compagnia Teatrale “G. Lucaroni” di Mogliano (Pietro Romagnoli – nello spettacolo è Cico), da APS Tuttinsieme di Corridonia (Francesco Facciolli – nello spettacolo è Enzo) e Teatro Totò di Pollenza (Paolo Moretti – nello spettacolo è il Notaio).

Gli sponsor

Moltissime le aziende che hanno aderito a questa quarta rassegna: Oro della Terra, Cantine Belisario, BCC Banca dei Sibillini, Rhütten, Valbeton, Marco Imperatori Movimento Terra, Impresa Bozzi Paolo, Porzi Ezio Impianti elettrici, Alimentari Ferranti Pa’ e Salato, Azienda Vinicola Colleluce, Coroncina, Rocchi Paris, Biscottificio Annavini, Maurizi Luigino, Antico Biscottificio Carducci, Caseificio Di Pietrantonio, Pizzeria Mariella, Azienda agricola Fabrizi Paolo, Azienda agricola Angeletti, Azienda agricola Alesiani, Nuova Simonelli, Bernys, Forno De Luca & Petetta, Hotel Il Tesoro, Pizza in Piazza, Systematica, Varnelli, Crucianelli Rest Edile, Super Coal Vitellitaly, Azienda Agricola Podere sul lago, Azienda Carlini Graziella, Tecniconsul Energia, Pucciarelli Agricoltura, Il Picciolo di Rame.

Hanno collaborato anche il Nuovo Oratorio Cristo Re e la Pro Loco.

La rassegna è organizzata dall’amministrazione comunale di Caldarola e dalla Compagnia Teatrale Valenti, con la collaborazione artistica di Francesco Facciolli.

Info

I biglietti saranno in vendita il giorno dello spettacolo, a partire dalle 19 e costeranno 13 €; abbonamenti e biglietti danno diritto all’apericena che sarà servito, alle 20, nella tensostruttura Luna, ex mensa.

Per prenotazioni si può telefonare al seguente numero: 335/7681738 dalle ore 17 alle 20 di tutti i giorni.

23 gennaio 2020