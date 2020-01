Rosa Piermattei: “Quale altro ospedale si vuol favorire a nostro danno?”

Il Sindaco di San Severino Marche non recede dalla richiesta di annullare la Determina

Nota del Direttore Fernando Pallocchini: “Riguardo l’ospedale di San Severino Marche la sospensione della Determina 742 non risolve il problema ma lo sposta nel tempo e porta a un’altra considerazione: se è stata sospesa è evidente che non è così necessaria! Oppure tutto rientra nel piano di smontare pezzo per pezzo la sanità marchigiana e, nel caso maceratese, realizzare un ospedale unico a Macerata, lasciare solo il Pronto Soccorso a Macerata, a Civitanova e a Camerino dove, forse, sarà lasciato in efficienza l’ospedale. Per cui non bisogna solo lottare per San Severino o per Cingoli ma per tutti i nostri ospedali e tutti i Sindaci lo dovrebbero fare insieme.

La nota di Rosa Piermattei, Sindaco di San Severino Marche

“La nostra azione di denuncia e di protesta continuerà a oltranza. Metteremo in atto tutte le azioni possibili nell’ambito della correttezza istituzionale e di quanto consentito dalla Costituzione, forti dell’appoggio di molti, sino a quando la nefasta Determina 742 della direzione Asur Marche non sarà ritirata. Ci dovranno mettere nero su bianco che le strutture dipartimentali di Radiologia, Hospice e Oncologia rimarranno così come sono attualmente con i loro responsabili”.

Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, continua la sua battaglia, insieme a tutta l’Amministrazione comunale, “contro un atto che – dice – è immotivato e irresponsabile. Avere sospeso la Determina 742, pur rappresentando un gesto di attenzione e di buona volontà da parte della direzione generale dell’Asur nei confronti della struttura ospedaliera di San Severino Marche, non può essere in nessun modo la soluzione del problema che rimane tutto intero così come si è presentato fin da subito. Quello preso, infatti, è solo un parziale ripensamento che, ancora di più, focalizza l’attenzione su quella che è una vera e propria ingiustizia perpetrata ai danni di chi si riteneva non dovesse reagire in quanto ritenuta parte confinata lontano dagli ambiti decisionali “che contano” e, soprattutto, ignara dei tecnicismi da chi amministra la sanità.

Questo non corrisponde alla realtà in quanto da più parti mi è stata segnalata la volontà di colpire l’ospedale di San Severino Marche, favorendo di conseguenza l’espansione di altri a nostro danno.

A questo piano giustamente, e non lo dico solo da sindaco – conclude Piermattei – mi sono opposta. Ora più che mai, e con forza, torno a chiedere il ritiro della nefasta Determina 742”.

23 gennaio 2020