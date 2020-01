La chjacchjerata de Peppe e Gustì: Pignataro e Mariajuànna

Con tutti i discorsi che sente in giro la fruttivendola Annetta de Fischjaì è preoccupata

Con tutti i discorsi che sente in giro la fruttivendola Annetta de Fischjaì è preoccupata e si è andata a confidare con Peppe…

Peppe: “Annetta de Fischjaì sta tando preuccupata…”.

Gustì: “E chi adè ‘ss’Annetta?”

Peppe: “No’ la cunusci? Non ce si ghjtu mai da essa?”

Gustì: “O Pè’… ‘stu momendu non ce l’agghjo presende se chj adè quessa… non sarà quella che vénne la papira?”

Peppe: “Che papira?”

Gustì: “Quella de la storiella… de la contadina che caminava tenènno la pàpira su le mà’, e che la ‘ngondra unu che je dice: che me la dacéte per jéci euri? E essa: ve la daco scì! Vasta che me tenete la papira!”

Peppe: “Ma che stai a dì’? Annetta adè la viniricola che sta sotto a casa mia!”

Gustì: “Viniricola? Ma comme parli! E dillo in italiano… la fruttaròla! Cioè la vuttica che vénne frutta e virdura!”

Peppe: “Tu invece… in italiano, eh..?”

Gustì: “E perché sarrìa preuccupata? Che je va male l’affari? Patisce la concorènza de li cendri commerciali? Je s’è fugghjati li cliendi vegetariani?”

Peppe: “Gnende de tutto quesso…”.

Gustì: “Allora che ci-ha… li dolori romandici? Po’ èsse’, a forza de stà’ co’ le mà’ a bagnu a toccà tutte le virdure ‘nfusse…”.

Peppe: “No, no’ adè per quesso…”.

Gustì: “Ma allora se po’ sapé’ che j’ha pijato? Se po’ sapé’ co’ chi ce l’ha?”

Peppe: “Ce l’ha co’ lu questore de Macerata, co’ lu questore Pignataro!”

Gustì: “Che ci-ha da spartì’, Annetta de Fischjaì, co’ lu questore de Macerata?”

Peppe: “Eh, lu questore sta a fa’ chiude tutti li negozi che vénne ‘l’èrba… e essa, ghjustamende, se preoccupa! Ci-ha ‘na certa età… se la fa chiude che se mette a fa? Con che camba se la pinzio’ angora non ce l’ha?”

Gustì: “Ah ah ah… quéssa è bòna..!”

Peppe: “Ci sta poco da rride… éssa dice: io vénno l’èrbe crude, l’èrbe cotte, l’èrbe de cambagna e pure capàte… vénno pure le droghe che sarrìa lo pepe niro, quello viango, quello de Cajénna, la noce moscata, lo zafferano e pure li chjodi de garofinu! Se quissu lo vène a sapé’… io che gorbi faccio? Pòra Annetta… e ce credo che sta in penzieru!”

Gustì: “Ah ah ah… se tu la cunusci… cerca de tranquillizzàlla… ah ah ah… perché lu questore Pignataro non cerca a éssa! Non cerca Annetta ma cerca Mariajuànna!”

Peppe: “E chj sarrìa ‘ssa Mariajuànna?”

Gustì: “Quanto sì andicu! Adè una che se fuma!”

Peppe: “Che ce vóli fa’..! Sarò andicu ma io a una che se chiama Mariajuànna, se vale la pena, no’ me la fumo… me la trombo! Boccaccia mia statte zitta che me fai dì’!”

Gustì: “Infatti… hi ditto ‘na stronzata…”.

Peppe: “Allora spieghete mejo!”

Gustì: “L’èrbe che cerca Pignataro (e no’ pe’ fumàssele!) non è quelle de la vuttica de Annetta, che se magna, ma adè quelle che se fuma li vardasci. Adè li stupefacendi, l’óppio, la canapa ‘ndiana… la marijuana!”

Peppe: “Ah, quindi sèlliri e fenocchj… non se tocca!”

Guano di Piazza

24 gennaio 2020