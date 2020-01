Treia, “Alice nel paese delle meraviglie” al Teatro Comunale

Terzo appuntamento con “Domeniche da favola”, la stagione di teatro per bambini

Domenica 26 Gennaio, terzo appuntamento con “Domeniche da favola”, la stagione di teatro per bambini e famiglie promossa dal Comune di Treia e da Proscenio Teatro Ragazzi, per la direzione artistica di Marco Renzi. Il progetto fa parte di “Tir-teatri in rete”, il più grande circuito di teatro per l’infanzia e l’adolescenza nella parte sud della Regione Marche, rete che consorzia nove Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno.

La compagnia

Sul palco dello splendido Teatro Comunale salirà la compagnia “Fratelli di Tagliai” di Riccione, una formazione storica del teatro per i più piccoli in Italia, con oltre trent’anni di attività alle spalle, riconosciuta dal MIBACT (Ministero Beni Attività Culturali). Porteranno in scena uno spettacolo straordinario dove ci faranno rivivere le immortali avventure di Alice e del suo Paese delle Meraviglie, così come lo scrisse Lewis Carroll. Attori, maschere, effetti speciali per una festa del teatro, della fantasia, dello stare insieme e divertirsi.

Lo spettacolo

Quella di Alice è un’avventura fantastica in un mondo straordinario e pieno di personaggi divertenti. Tutto comincia con una caduta in un pozzo e prosegue con diversi incontri sorprendenti a metà tra il sogno e il gioco. A differenza di tante favole scritte in quel periodo (siamo a metà del 1800) questa storia non ha una morale, bensì è un inno alla fantasia e al sogno. E anche nella nostra trasposizione teatrale Alice vive di fantasia pura, attraverso la magia del Bianconiglio, viene travolta da quello che succede e, insieme a lei, anche gli spettatori sono coinvolti nelle sue avventure e nei suoi pensieri in uno spettacolo nel quale accadono cose assurde, impensabili nella vita di tutti i giorni. Quante volte ci siamo soffermati a pensare come sarebbero state le cose se avessimo effettuato un’altra scelta, se avessimo svoltato l’angolo o non l’avessimo fatto, avremmo potuto incontrare una persona che ci avrebbe cambiato la vita oppure non sarebbe cambiato nulla. Noi viviamo una volta sola, non ci possono essere termini di paragone con altre vite e ogni nostra scelta deve essere fatta col cuore, col cervello e con un pizzico di audacia. È questo il sogno di Alice… La bimba dorme ancora, non si è mai svegliata E questa avventura forse l’avrà sognata Ma in fondo a ogni sogno c’è un grande viaggio E per affrontarlo, credete, ci vuole tanto coraggio È come andare a piedi dagli Appennini alle Ande Quando arrivi ti accorgi che sei un po’ più grande. Cresci Alice, diventa adulta, crescere, sai, bisogna Ma non smettere mai di sognare. Non c’è vergogna. Continua a giocare, a viaggiare con la fantasia Crescere giocando è la più bella cosa che ci sia.

Info

È possibile riservare il posto prenotando al 339 2304624, tutti i giorni dalle ore 15 alle ore 20:00, oppure acquistarlo on line sul sito

www.liveticket.it/tonicoservice

inizio spettacolo ore 17:00.

24 gennaio 2020