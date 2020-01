Corridonia, all’Ipsia Corridoni scuola aperta… alla tecnologia

Sofisticati macchinari per lavorazioni automatiche nel nuovo laboratorio tecnologico

Sabato 1 Febbraio, alle 10:30, presso la sede IPSIA “Corridoni” di Corridonia si inaugura un nuovo laboratorio tecnologico.

Nato dalla collaborazione tra Gruppo Meccaniche Luciani con la partecipazione del Comune di Corridonia, il laboratorio è dotato di una macchina utensile a controllo numerico a 3 assi, con magazzino utensili di 5 postazioni che, opportunamente programmato, esegue lavorazioni meccaniche in automatico; c’è anche un digitalizzatore ottico che grazie a telecamere specifiche e software dedicato è in grado di digitalizzare oggetti complessi per ottenere un disegno tridimensionale e, infine, c’è un tastatore sensitivo in grado di rilevare e misurare con estrema precisione forme complesse.

I macchinari sono stati concessi dall’azienda Gruppo Meccaniche Luciani di Corridonia, azienda leader del settore meccanico che crede fermamente nella collaborazione e nella sinergia tra scuola e mondo del lavoro.

L’Istituto comunica inoltre che sabato 25 gennaio si terrà un’ulteriore giornata di scuola aperta per l’orientamento scolastico degli studenti delle scuole superiori di primo grado dalle 15:30 alle 19:30 per dare la possibilità ai ragazzi di scoprire l’offerta formativa dell’IPSIA “Corridoni” di Corridonia

Ulteriori informazioni possono essere richieste allo 0733434455.

25 gennaio 2020