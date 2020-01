Macerata, tutti i numeri dell’attività del corpo di Polizia locale

Non solo multe ma anche controlli e il dono a Enti benefici dei materiali sequestrati

San Sebastiano, patrono dei Vigili urbani, celebrato a Macerata con una Santa Messa officiata dal Vescovo, monsignor Nazzareno Marconi, nella chiesa dedicata a San Giorgio e organizzata dal Comando della Polizia locale.

Per l’occasione il comandante Danilo Doria ha fatto il punto sul 2019, fornendo dati numerici e alcune considerazioni: “Il 2019 ha visto nel Comando nuove assunzioni, pensionamenti, mobilità, cambio al vertice con una costante: la volontà di fare del bene alla città e alla sua comunità. Fin da subito sono state condivise le mie idee e quelle dell’Amministrazione comunale: condivise e mai imposte. C’è in atto una continua evoluzione da vigile urbano a operatore di Polizia locale per trasmettere sicurezza alla cittadinanza collaborando con l’Amministrazione, con le altre istituzioni e, soprattutto, con le altre forze di polizia per le attività quotidiane di rispetto della legalità”.

Tessuto sociale e commercio

Per quanto riguarda gli accertamenti anagrafici effettuati su 41.192 residenti sono stati 2.605, mentre nei settori commercio – pubblici esercizi – ispezioni e notifiche i giorni di servizio specifici per le fiere sono stati 22, 310 per i mercati del mercoledì e del sabato, 130 i controlli a esercizi commerciali e pubblici servizi e 110 anche a circoli privati, parrucchieri, e palestre, 222 gli atti notificati e 474 tra accertamenti e informazioni effettuate per conto di vari enti pubblici. In totale le pratiche gestite dall’Unità operativa servizi speciali sono state 3.424.

Polizia giudiziaria

Le informative inviate alla Procura della Repubblica sono state 25 per vari reati (querele, danneggiamenti e così via), 8 le indagini delegate per reati ambientali, 9 relativi a sinistri stradali e 17 a sinistri penali; 27 tra trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori.

Ambiente

Gli accertamenti nelle aree pubbliche sono stati 737, tra questi 202 i controlli effettuati riguardanti i microchip su cani (grazie anche a un progetto sul randagismo della Prefettura) che hanno portato a 42 sanzioni mentre 348 sono state quelle per abbandono, mancato rispetto del regolamento e smaltimento con sacchetto non idoneo dei rifiuti. Altri controlli hanno portato al rinvenimento di 1 auto in stato di abbandono e alla stesura di 5 verbali per pubblicità irregolare.

Codice della strada

Gli incidenti stradali rilevati sono stati 288 (236 nel 2018, 290 nel 2017), 95 i feriti e 1 decesso mentre più di 500 le richieste di accesso agli atti relativi a incidenti stradali.

Per quanto riguarda il sistema di videosorveglianza sono stati effettuati 129 controlli (401 le violazioni) mentre quelli tramite tele laser (velocità) sono stati 57 (77 violazioni).

Decurtazione punti (Art 126 bis i punti variano a seconda dell’infrazione)= *

Art 193 – circolazione senza assicurazione 89 (-5 punti a persona, totale 445)

Art 80 – circolazione con veicolo non sottoposto alla prescritta revisione 312 (no decurtazione punti)

Art 142 – circolazione senza rispetto limite di velocità tramite controllo con tele laser 77 *

Sicurezza generale

Art. 172 – circolazione senza uso cinture di sicurezza 104 (-5 punti a persona, totale 520);

Art. 173 – circolazione facendo uso di cellulare 59 (-5 punti a persona, totale 295);

Art. 149 – non rispetto della distanza di sicurezza (a seguito di incidente) 51 *;

Art. 141 – velocità non commisurata (spesso associata a incidenti stradali) 93*

Art. 189 – Fuga in caso di incidente – mancato comunicazione dei dati in seguito a incidente 13*

Sono 1350 i punti decurtati sulle patenti solo prendendo in considerazione 5 tipi differenti di infrazione (circolazione senza assicurazione, senza cinture di sicurezza, uso telefonino e guida dopo aver assunto alcol e droga)

Sanzioni attuate in seguito a infrazioni al codice strada

Sequestri amministrativi eseguiti 89, fermi amministrativi 11, veicoli rimossi 366.

Documenti

Ritirate 31 carte di circolazione ritirate e 13 patenti di guida, 5 le proposte per revisione straordinaria della patente, 15 invece le segnalazioni alla Motorizzazione per controllo straordinario del veicolo.

Soste irregolari

I verbali per veicoli in sosta in area riservata a residenti sono stati 700, quelli per area carico/scarico 300, su passaggi pedonali 35, su aree per disabili 124, per soste su marciapiedi 79.

Varie

Il Comando della Polizia locale ha garantito l’apertura al pubblico per 3 giorni la settimana tutti i mesi mentre più di 1500 sono state le persone che si sono rivolte agli uffici per varie richieste, monitorato attività della Customare Satisfaction, ha elaborato 2 regolamenti, quello della Polizia urbana e della Polizia Locale attualmente in fase di approvazione.

– Ordinanze ingiunzioni emesse 72, ordinanze riguardanti la circolazione stradale 82 e 2 i corsi di educazione stradale tenuti.

Per quanto riguarda il vigile di quartiere, il servizio è stato costante a Villa Potenza, Piediripa, Sforzacosta e quartiere Pace , dal 1° agosto anche in centro storico (minimo vengono espletati 1 controllo a settimana a quartiere) per un totale aggregato di più di 120 controlli specifici sui quartieri.

In totale i verbali per violazione dei regolamenti comunali sono stati 467, i servizi serali 115 di cui 6 controlli contro movida universitaria specifici con orario 22/04 o 0/6. Infine effettuati servizi per altri corpi Loreto (Papa) / Camerino (Papa) / Fermo (Jovanotti) / Monte San Giusto (Clown e Clown) e Mogliano (Halloween).

Donato il frutto dei sequestri

La celebrazione di san Sebastiano è stata anche occasione per donare alla Croce Rossa, alla Caritas e alla Curia vescovile i materiali frutto dei sequestri che gli agenti della Polizia locale hanno effettuato nel corso delle diverse attività portate a termine nel 2019. In particolare sono state consegnate 1.568 paia di scarpe confiscate durante la fiera di san Giuliano e 25 litri di olio scaturiti dal sequestro di 124 chili di olive spremute gratuitamente dall’oleificio Taccari.

29 gennaio 2020