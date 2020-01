Questa sera a San Severino Marche si parlerà di Sanità

L’Amministrazione regionale, a furia di pestar code, ha pestato quella sbagliata

L’Amministrazione regionale in campo sanitario a furia di pestar code ha pestato quella sbagliata! Quindi… è ufficiale: a San Severino Marche è stato indetto un Consiglio comunale per oggi, giovedì 30 gennaio, alle ore 21:00 nel Cine-teatro “Italia”, per discutere sulla Determina 742 del 31 dicembre 2019 riguardante il Piano Sanitario Regionale.

All’incontro sono stati invitati tutti i Sindaci della provincia di Macerata e gran parte dei quali hanno già confermato la loro presenza; l’invito è stato esteso agli amministratori locali, al presidente Luca Ceriscioli, al Direttore Generale di Asur Marche Nadia Storti, al Direttore di Area Vasta 3 Alessandro Maccioni e, per conoscenza, al Prefetto, ai parlamentari del territorio maceratese, ai Carabinieri e agli organi di stampa.

L’ingresso a questo consiglio comunale è aperto a tutti i cittadini, per ascoltare in silenzio, comprendere e trarre le dovute conclusioni.

30 gennaio 2020