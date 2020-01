Passato l’anno del Maiale siamo entrati nell’anno del Topo

L’ultimo anno del Topo di Metallo fu il 1960: previsioni per i nati in quell’anno

Secondo l’oroscopo cinese ci siamo lasciati alle spalle l’anno del Maiale, e siamo entrati, precisamente il 25 gennaio 2020, data del capodanno cinese, nell’anno del Topo.

Gli archetipi cinesi

Tutti gli archetipi cinesi si associano ai diversi elementi (Terra, Metallo, Acqua, Legno, Fuoco) e questo fa sì che vengano modificati gli aspetti dell’animale stesso; le sue caratteristiche psichiche e le sue propensioni si “colorano” in modo diverso a seconda degli elementi a cui si abbinano.

Il Topo di Metallo

Quest’anno, dal 25 gennaio 2020 inizia l’anno del Topo di Metallo, che dura sino all’ 11 febbraio 2021. Nel libro de “I Ching” o Libro dei Mutamenti, l’archetipo del Topo equivale all’archetipo Terra, rappresentato con l’esagramma “Kun”, formato da tre linee spezzate. Un altro elemento è l’aspetto Yin o Yang, il topo è sia Yin che Yang, per un equilibrio tra maschile e femminile, è come il seme che germina protetto nella terra, e difatti in Cina il Nord e l’inverno sono il luogo e il momento dedicati al Topo, animale che trova riparo nelle viscere della Terra. Egli infatti nasce nella stagione del freddo, dell’oscurità e della notte. Nell’arco del giorno, le ore “Topo” vanno dalle 23 alle 1. Questo è il periodo dell’accumulo, e il Topo -si sa- è un grande accumulatore.

I nati nell’anno del Topo

È anche il momento di fare piani di sopravvivenza poiché solo con adeguati preparativi si potrà uscire dalla situazione contingente in cui ci troviamo. Per queste ragioni anche noi saremo spinti, in questo anno, e soprattutto in questo mese che caratterizza proprio il “Topo” fino alla fine di febbraio, ad una riflessione preparatoria alla conservazione, o mantenimento. I nativi dell’anno Topo saranno tipi raffinati, un po’ edonisti ed amanti dell’ordine costituito, intelligenti, gelosi, con forte consapevolezza di sé, intuitivi e reattivi, caratteristiche che aiutano ad adattarsi sempre alle nuove situazioni. I nativi del Topo hanno inoltre una ricca immaginazione e sono acuti osservatori, sono curiosi e preferiscono vivere in prima persona ogni cosa e provare tutto sulla loro pelle. L’associazione all’elemento metallo conferisce al Topo ambizione, amore per il potere e il denaro, quindi dovremo aspettarci la nascita di menti diplomatiche e imprenditoriali, e in senso più ampio la preparazione di importanti novità sia in campo industriale che in quello politico-sociale.

I precedenti anni del Topo

I precedenti anni del Topo di Metallo sono stati il 1900 ed il 1960, caratterizzati infatti da due momenti per la società umana: nel 1900 è iniziata l’età industriale e nel 1960 prese grande forza il rinnovamento scientifico e intellettuale.

Per i nati nel 1960 (precedente anno Topo Metallo) il 2020 sarà il loro anno del compimento, della rinascita nello stesso corpo (corrispondente al 60° anno di età), sarà un anno di crescita, transizione e passaggio. Un paio di consigli a questi Topi: sul piano professionale non lasciatevi intimorire dalle critiche, mentre sul piano finanziario evitate investimenti a lungo termine, pensate e agite giorno per giorno, nel qui ed ora.

Il calendario lunare cinese

Ora alcune spiegazioni sull’origine del calendario lunare cinese, che si fa risalire al 2637 a.C. quando l’imperatore Huang Ti iniziò il computo del tempo. Si dice che all’epoca egli avesse sessantun anni, il fatto lascia sospettare che tale sistema fosse già in uso da un periodo molto antecedente. Infatti il ciclo dei 12 archetipi rapportati ai 5 elementi richiede un periodo di 60 anni per compiere un giro completo, ciò significa che al 60° compleanno si ripropongono condizioni del tutto simili a quelle presenti al momento di nascita.

Il vestito rosso

Una curiosità: in Cina ed in Giappone le persone che compiono 60 anni vestono di rosso, come simbolo di rinascita. Questo in modo particolare vale per l’archetipo del Topo, che rappresenta in assoluto la capacità della sopravvivenza e di acquisizione in qualsiasi condizione si manifesti la vita. Rappresenta ciò che è nascosto, l’accumulo di provviste, la vicinanza nel clan.

Paolo D’Arpini

31 gennaio 2020