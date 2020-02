Alberto Nemo in “Tracce da Sanremo 2020”, interpretazione preventiva

Un progetto mai realizzato prima, una speciale raccolta per collezionisti in musicassetta

In una canzone sussistono tante anime, versioni, varianti, interpretazioni. Alberto Nemo, pioniere nato, dà il via ad un progetto mai realizzato prima: utilizzando alcuni testi pubblicati delle canzoni di Sanremo 2020 ha realizzato una sua “interpretazione preventiva” musicando e cantando le parole prima ancora che la versione ufficiale sia pubblicata. A questo si aggiungeranno canzoni con arrangiamenti delle melodie presentate nella kermesse. Da tale omaggio creativo al Festival della Canzone Italiana nasce “Tracce da Sanremo 2020”, un EP di tre brani che esce oggi, 4 febbraio 2020 in musicassetta, un formato davvero speciale per i collezionisti, e per tutti coloro che pensano che sia “sempre la stessa musica”.

I brani contenuti nell’EP prodotto da MayDay sono: “Il Sole Ad Est” cantato da Alberto Urso e scritto da Paolo Romitelli, “Rosso di rabbia” di Anastasio e “Tikibombom” di Levante.



4 febbraio 2020