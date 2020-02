Il Centro Nuoto Macerata brilla ai Campionati Nazionali FSSI

Maria Chiara e Alessia conquistano ori, argenti, bronzi, titoli e record nazionali

Il Centro Nuoto Macerata si è dimostrato ancora una volta superlativo ai Campionati Italiani FSSI, Federazione Sport Sordi Italia e questa volta il merito non è esclusivamente dell’eccellente Maria Chiara Cera.

Infatti nella piscina del Centro Federale FIN di Ostia, per i tricolori invernali in vasca da 25 metri, la ventenne maceratese si è confermata al top a livello nazionale, brava ad arrivare in formissima all’appuntamento più importante di questa fase della stagione.

Da qualche anno è lei, Maria Chiara, la regina del dorso nazionale e ad Ostia ha appunto dominato, vincendo 3 titoli italiani assoluti: prima nei 50, 100 e 200 metri dorso. Non solo, in tutte le distanze ha ottenuto il personal best, che nei 50 e 200 metri ha rappresentato il nuovo record italiano.

Stesse distanze provate anche nello stile libero, dove Maria Chiara ha conseguito 3 preziosi argenti, fondamentali per rimanere nel Team Italia come atleta di forte interesse internazionale, soprattutto in ottica convocazione per i prossimi Mondiali di ottobre in vasca corta.

Il CN Macerata inoltre ha schierato ai blocchi di partenza anche una nuova nuotatrice appena tesserata e formata dalla Old Friends Nuoto di Potenza, è la lucana Alessia Porceddu che è salita sul podio per ben sei volte conquistando 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi nella categoria junior, brillando specialmente come delfinista.

Il lavoro del team manager Franco Pallocchini, che da quest’anno segue la Cera insieme al nuovo allenatore Francesco Ulto, ha dato insomma ottimi frutti per la gioia del presidente Mauro Antonini che, così, può sognare per il sodalizio biancorosso ambizioni mondiali e olimpiche nel mondo del nuoto silenzioso.

5 febbraio 2020