David Miliozzi incontra Sforzacosta, Villa Potenza e Piediripa

Inizia il ciclo d’incontri denominato “Rimettiamo le Frazioni al Centro”, a cura di “Macerata Insieme”, lista che sostiene il candidato sindaco David Miliozzi. Il Centro Fiere a Villa Potenza, l’Ospedale a Sforzacosta e Valleverde a Piediripa. Questi i leit motiv quando si parla delle nostre frazioni. Temi importanti per il territorio, ma Macerata Insieme è convinta che sia fondamentale ripartire dalle piccole cose. I problemi e le esigenze della quotidianità che possono aiutare gli abitanti di Sforzacosta, Villa Potenza e Piediripa a vivere meglio. Ogni frazione ha le sue esigenze, le sue caratteristiche. Le frazioni in questi anni sono state un po’ dimenticate: mancano momenti e luoghi di confronto per la cittadinanza, servono spazi urbani rigenerati. Manca una progettazione seria per migliorare la qualità delle vita delle persone. Ripartiamo dai problemi che i cittadini vivono quotidianamente, e confrontiamoci in modo vero e costruttivo sulle necessità dei cittadini.

Sforzacosta – Venerdì 7 febbraio dalle ore 19.30 l’associazione “Macerata Insieme” e il candidato sindaco David Miliozzi incontrano della frazione al Caffè Dino e Dina, in borgo Sforzacosta, 144.

Villa Potenza – Sabato 8 febbraio dalle ore 18.30 incontro con i residenti di Villa Potenza presso Euro Bar, via borgo Peranzoni, 111.

Piediripa – Lunedì 10 febbraio dalle 18.30 incontro con i residenti di Piediripa presso Friends Caffè, Piazzale Salvo D’Acquisto, 5.

7 febbraio 2020