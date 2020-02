Camerino, c’è una nuova sede per l’ufficio postale

Un altro passo avanti a Camerino, dopo le disastrose scosse sismiche, per riportare la vita della città alla normalità. A ricomporre un tassello questa volta è Poste Italiane SpA. Infatti l’amministrazione comunale rende noto che è pronta la nuova sede delle Poste a Camerino. A partire da lunedì 10 febbraio aprirà il nuovo ufficio postale al Sottocorte Village. Un servizio per tutti i cittadini che ritrova spazi più adeguati e confortevoli rispetto a quelli utilizzati fino a oggi. Da dopo il sisma del 2016, infatti, le Poste sono state costrette a trasferirsi in un container, nel quartiere le Mosse. I nuovi uffici saranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 13:30, sabato 8.30-13, domenica chiuso. Entreranno, dunque, in servizio mentre il taglio del nastro ufficiale è stato fissato per le prossime settimane.

