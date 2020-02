Oggi, in piazza Libertà, “Macerata Insieme” e David Miliozzi

Oggi 9 febbraio “Macerata Insieme” e il candidato sindaco David Miliozzi tornano in Piazza della Libertà. Dalle 16:30 tutti in piazza per una Merenda Insieme e giochi per grandi e bambini, a cura di Laura Copparoni. Saranno presenti i componenti della lista civica “Macerata Insieme”, carichi di entusiasmo per quest’ultima settimana di campagna elettorale che si chiuderà domenica 16 febbraio con la scelta del candidato sindaco del centrosinistra.

Sarà presente il Maestro Silvio Craia, che farà un live painting ispirato al centro storico e regalerà i suoi lavori a chi verrà a trovarci.

Afferma David Miliozzi: “All’inizio di questa campagna elettorale ci siamo presentati alla città in Piazza, perché convinti che la politica deve tornare tra i cittadini e ripartire dall’ascolto. E domenica 9 febbraio torniamo in piazza, tutti Insieme. Dopo gli appuntamenti di questi giorni nelle frazioni, domenica torniamo in centro storico, un centro storico che ha bisogno di essere rilanciato, che non ha bisogno di prese di posizione ideologiche, ma di scelte che vadano incontro alle esigenze di chi vive quotidianamente il più importante e antico quartiere della città. Bisogna rimettere tutto in discussione, ascoltare e ripartire Insieme, con coraggio”.

Il nostro programma è voluto partire da un ABC: Accessibilità (a cominciare dal passaggio a livello di Collevario), Benessere (imprescindibile dalla Sicurezza), Crescita. Queste le nostre tre parole chiave.

Oggi siamo in Piazza perché vogliamo un centro storico accessibile e attrattivo, vogliamo creare Benessere, recuperare il senso di comunità e la coesione sociale, perché la città va amministrata con il contributo di tutti e l’amministrazione la fanno i cittadini. Le scelte sul centro storico non possono prescindere dal contributo e dalle idee dei residenti e dei commercianti.

Il prossimo appuntamento sarà mercoledì 12 febbraio, sempre in centro storico. Affronteremo la C di Crescita. Nel nostro programma, consultabile sul sito maceratainsieme.it abbiamo proposto per Macerata un Assessorato all’Università e alla Crescita, convinti che la nostra città debba valorizzare il suo rapporto con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio, partendo proprio dall’Università, per progettare un orizzonte Comune di Crescita e pianificare una strategia di sviluppo sostenibile e inclusivo.

Vi diamo appuntamento il 12 febbraio alle 18 nella sala conferenze del Verde Caffè con il prof. Marco Baldi (Univpm – Telecomunicazioni e Cybersecurity), il prof. Emanuele Frontoni (Univpm – Informatica e Intelligenza artificiale) e il prof. Simone Calzolaio (Unimc – Diritto dell’Informazione e Protezione dei Dati Personali), per parlare di Crescita e Inclusione digitale.

Accessibilità, Benessere e Crescita sono i tre pilastri su cui si fonda il rilancio di Macerata.

9 febbraio 2020