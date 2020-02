Treia, in piazza uno “Stand Up” a favore delle donne

Anche quest’anno Treia vuole far sentire la propria voce a favore delle donne, con uno “Stand Up”, collegato a “One Billion Rising”, un evento per affermare una cultura della libertà, del rispetto e della solidarietà, linfa vitale per una rivoluzione pacifica. Partecipano all’iniziativa: Auser Treia, Comitato Treia Comunità Ideale, Adesso Yoga e altri gruppi, con l’approvazione morale del Comune di Treia. L’appuntamento è per venerdì 14 Febbraio 2020, alle ore 17:00, in Piazza della Repubblica nel centro storico di Treia, indossando un indumento rosso contro la violenza di genere. Al termine dello Stand-Up si tiene l’Assemblea di Auser Treia, in via Lanzi 18/20 (ore 17:30 – 18:00 circa) per una condivisione di discorsi solidali verso il mondo femminile. Alla conclusione del tutto verrà offerto un brindisi ai convenuti.

Info: auser.treia@gmail,com – Tel. 0733/216293

13 febbraio 2020