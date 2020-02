Cus Macerata, la pallavolo femminile gioca e si diverte

La sezione di pallavolo femminile del Cus Macerata ha appena valicato il primo mese di campionato nel torneo Open provinciale allestito dal Csi. Una competizione che vede il gruppo ri-affidato a coach Federico Domizioli protagonista per il terzo anno consecutivo, archiviando finora 2 sconfitte ed una vittoria. Se il tecnico è stato confermatissimo, attorno alla capitana Gaia Medeiros invece sono cambiate diverse giocatrici, una cosa naturale in un team con un’anima decisamente universitaria.

L’intervista

Coach Domizioli, perché la sua squadra è stata quasi rivoluzionata? “Con tante universitarie è normale. Qui al Cus lo spirito è differente, è leggero, ci si diverte e proprio perché possono esserci defezioni per esami o altro, un po’ tutte hanno davvero la possibilità di giocare”.

Impronta universitaria dunque e movimento in forte aumento, vero? “Sì al punto che abbiamo dato vita a un nuovo corso per altre ragazze. In pratica le appassionate che vogliono solo divertirsi col volley senza le partite, si ritrovano sotto la supervisione di Elisabetta Colanicchia”.

Il torneo Csi ha 6 squadre, non è che vi comincia a stare un po’ stretto e si può puntare alla Seconda Divisione? “Proprio perché il team è soprattutto universitario, per ora non siamo strutturati per campionati federali dove le partite si disputano nel weekend. Devo dire che il torneo Csi ci piace”.

La squadra – Questa la rosa cussina: alzatrici Lorenza della Scorciosa e Elena Greco; opposte Adelaide Cascia e Martina Poloni; centrali Gaia Medeiros (capitana), Martina Ceci, Lisa Angeletti e Federica Montecchiari; schiacciatrici Noemi Colleluori, Linda Scocchera, Matilde Santori, Chiara Malavolta e Sabina Cutini; liberi Anastasia del Prete, Livia de Lauretis e Marina Padre.

Info

14 febbraio 2020