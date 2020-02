Macerata, “Zì Annetta” di Mario Affede al Lauro Rossi

Domenica 16 febbraio, alle 17:15, dopo 85 anni dal suo debutto, torna al Teatro Lauro Rossi, con il patrocinio del Comune di Macerata, una commedia del grande poeta maceratese Mario Affede: “Zì Annetta”, un’opera scritta nel 1934, presentata una sola volta agli amanti del dialetto, che dopo tanti anni torna sulla scena per merito del Teatro Club Amedeo Gubinelli con la regia di Alberto Pellegrino. Si tratta di un evento storico-culturale di grande rilievo, riconosciuto anche dalla Facoltà delle Scienze Umanistiche dell’Università di Macerata, che ha trovato di estrema importanza gli aspetti linguistici del dialetto maceratese dei primi anni del ‘900. La conservazione dei dialetti è uno degli scopi del teatro in vernacolo ed è fonte di interesse per i tanti spettatori che tutto l’anno seguono le manifestazioni presenti su tutta la regione.

“Zì Annetta” – “Zì Annetta” è una commedia scritta con garbo, con la maestria riconosciuta a Mario Affede che ci presenta uno dei tanti quadri familiari degli anni ‘30 del secolo scorso. A tratti è esilarante e molto divertente, ma soprattutto mette in luce le vere aspirazioni, i sentimenti, i valori di tante persone a noi lontane ma i cui insegnamenti non sono andati perduti, anzi, specie nella nostra provincia, sono presenti e preservati. La storia di Zi’ Annetta, di suo fratello Paulì, la figlia Ninetta, il Sor Tiodoro e gli altri personaggi della commedia lasceranno negli spettatori sensazioni di allegria ma, insieme, anche di velata nostalgia per un tempo che non potrà ritornare. Uno spettacolo di successo che farà conoscere ancor più la poesia di Mario Affede la cui biografia, in un breve libretto, sarà omaggio a tutti i presenti da parte degli organizzatori del Teatro Oreste Calabresi.

Info – I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita alla Biglietteria dei Teatri, piazza Mazzini 10 (tel. 0733/233508/230735): I settore / platea e palchi: intero € 12 – over 70 e associati € 10 – studenti € 6; II settore / palchi: intero € 10 – over 70 e associati € 8 – studenti € 6; Loggione: intero € 6.

15 febbraio 2020