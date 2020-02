“Vita in bilico sulla fune”, una poesia di Emilia Violini

Cerco l’anima silente / delle persone, / quella che le parvenze umane cela / del sole rimasto / negli angoli del cuore / negli abissi del mare / aggrappata / al volo degli uccelli che migrano / cerco il tuo volto. / Quando l’autunno sopraggiunge / e la fiammella trema, / la vita è in bilico sulla fune, / il vento scrive / “l’essere o il non essere” / tra le foglie, / il sole sparisce oltre i monti / ed io rimango sola con me stessa / alla ricerca del mio mondo.

Emilia Violini

16 febbraio 2020