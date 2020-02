Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Enzo Leombruni

Ci ha lasciato uno degli uomini-simbolo del motorismo maceratese, Enzo Leombruni, stimato meccanico dagli appassionati dell’Alfa Romeo non solo del nostro territorio ma dell’Italia tutta. La sua officina di via Panfilo era spesso la “ultima spes” per chi aveva un problema di difficile soluzione sulle auto del Biscione. L’attività, che gestiva insieme con il fratello, era stata chiusa verso la metà degli anni ’90, ma le persone che lo conoscevano non lo hanno dimenticato, tanto che la chiesa dell’Immacolata era gremita per l’ultimo saluto a Enzo. I suoi familiari, commossi, ringraziano tutti per l’affetto dimostrato e per la partecipazione al loro dolore.

17 febbraio 2020